15 Ortschefs fordern neuen Windpark am Saurüssel

Mit Gegenwind ist zu rechnen

Allerdings dürfte auch ihm bewusst sein, dass dem Projekt erneut eisiger Wind entgegen blasen wird. So wie bereits beim ersten Anlauf, der nach massiven Protesten in der Bevölkerung 2015 endete. „Ich hoffe, dass nun endlich ein Umdenken eingesetzt hat, damit Energieerzeugung aus Wind endlich möglich wird. Die verlorene Zeit werden wir nicht mehr aufholen können, aber umso wichtiger ist, dass VP-Energielandesrat Markus Achleitner in die Gänge kommt und Vorrangzonen für Windkraft ausweist“, meint Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne).