„Für eine Nation wie Österreich ein Trauerspiel“

Erster Weltcupsieg der Karriere 2005, mit drei Triumphen (2005, 2007 und 2014 je im Super-G) so viele Rennerfolge wie an keinem anderen Ort - und als krönendes Highlight der Super-G-Weltmeistertitel 2015. Ja, Hannes Reichelt und Beaver Creek war immer eine echte Liebesbeziehung. „Es hat mir dort immer sehr gut gefallen“, schmunzelt der 42-jährige Salzburger. Dessen WM-Medaille im Gästehaus seiner Eltern aufbewahrt ist, in der Vitrine nach wie vor einen Ehrenplatz genießt. Und der sich gerade wenn der Weltcuptross wieder auf „seinem“ Hang Station macht, speziell an seine großen Erfolge auf der Birds of Prey zurückerinnert: „Speziell der WM-Titel und der ganze Tag damals - solche Dinge vergisst man nicht mehr.“ Für den Radstädter war die Super-G-Strecke auf der Raubvogelpiste wie maßgeschneidert: „Ich bin immer ein guter Techniker gewesen, da habe ich meine Stärken ausspielen können. Dadurch, dass ich im Vergleich zu den anderen Speed-Fahrern eher das Leichtgewicht war, habe ich auf so einem richtig steilen Hang nicht so einen Nachteil gehabt.“