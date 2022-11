Ortlieb dominiert erstes Training beim Comeback

Die Vorarlbergerin Nina Ortlieb hat am Dienstag zum Saison-Start der Speed-Rennen im alpinen Ski-Weltcup der Frauen das Training für die Abfahrten in Lake Louise dominiert, allerdings mit Torfehler. Die 26-Jährige markierte in 1:50,27 Min. eine Bestzeit, an die die Slowenin Ilka Stuhec und die Schweizerin Corinne Suter mit 0,94 Sek. Rückstand am nächsten herankamen. Direkt dahinter platzierte sich mit der Tirolerin Christina Ager (4./+1,08) schon die nächste Österreicherin.