„Rosenheim-Cops“ gaben LKA OÖ den richtigen Tipp

Opfer bewusst zweimal angefahren

Dem Haftbefehl zufolge steht der 44-Jährige im Verdacht, im September 2020 eine Person mit einem Pkw bewusst zweimal angefahren und dadurch verletzt zu haben. Der Deutsche konnte am vergangen Montag lokalisiert und am Dienstag vor einem Haus in Schärding von Beamten des LKA OÖ mit Unterstützung von Polizisten aus Schärding festgenommen werden. Der Festgenommene wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis in die Justizanstalt Ried im Innkreis gebracht.