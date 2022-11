Frankreich gegen Tunesien ab 16 Uhr LIVE

Für die Franzosen ist das Spiel auch eine Konfrontation mit der eigenen kolonialen Vergangenheit, 1956 löste sich Tunesien nach rund 75 Jahren aus dem französischen Protektorat in die Unabhängigkeit. Zehn Spieler des tunesischen Kaders sind in Frankreich geboren, einige von ihnen kickten in den Nachwuchsauswahlen der Equipe Tricolore. Weitere zwei leben seit ihrer Kindheit als Doppelstaatsbürger in Frankreich. Rund 700.000 Tunesier leben geschätzt in Frankreich, vergleichbare Duelle dienten in der Vergangenheit immer wieder als Frustrationsventil für Mitglieder der Migranten-Communities.