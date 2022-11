Iran: Journalistin bei Geburtstagsfeier verhaftet

Ausgerechnet an ihrem Geburtstag ist im Iran eine kritische Journalistin verhaftet worden. Die Zeitungsreporterin Mariam Wahidian sei am Sonntag aus ihrer Wohnung abgeführt worden, berichteten mehrere iranische Medien am Montag übereinstimmend. Sie arbeitete unter anderem für die reformorientierte Zeitung „Shargh“.