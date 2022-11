Maskenpflicht: Ja oder nein? Wiener gespalten

Großstadt kein Argument

Die Gegner wiederum plädieren auf Freiwilligkeit. Und auch das Argument der Großstadt lassen jene, die mit der Maskenpflicht nicht mehr konform gehen, nicht gelten: Immerhin sind New York oder London weitaus größere Metropolen - ohne Maskenpflicht in den Öffis und ohne dramatisch höherer Inzidenz. Was auch der Vergleich in Österreich zeigt.