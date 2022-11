Junge Patientin in Todesangst: Herz-Akku läuft aus

Es geht auch anders: Vorarlberg macht es vor

Auch eine exklusive Nachsorge von Schrittmacher-Patienten in den Spitälern sei laut dem Vorstand der Kardiologie an der Klinik Floridsdorf, Prim. Prof. Dr. Georg Delle Karth, nicht mehr zeitgemäß. So würden Routinenachsorgen im niedergelassenen Bereich auch den Zugang von Schrittmacher-Patienten zum Beispiel für MRT-Untersuchungen deutlich erleichtern. In Vorarlberg ist die Schrittmacher-Kontrolle bereits eine Kassenleistung in den Praxen. „Es gibt keinen Grund, den Versicherten in den anderen Bundesländern nicht die gleiche Versorgung zukommen zu lassen“, ergänzt Huber.