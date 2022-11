Mayer: Im Rennen Dritter, gegen Füllkrug Zweiter

Mayer: „Sehr gutes Gefühl“

Der dreifache Olympiasieger Mayer schrieb auch in der Abfahrt mit dem vierten Rang an, strich also in beiden Disziplinen satte Punkte ein. „Ich nehme mit, dass es ganz gut läuft, ich mein Material gefunden habe und mich auf die nächsten Rennen einstellen kann. Ich kann mit einem sehr guten Gefühl weiterreisen. Aber ich habe was aufzuholen, das ist die Herausforderung für das nächste Wochenende. Aber es ist super, wenn man schon anfangs der Saison ganz vorne mitfahren kann.“