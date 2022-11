Tiefe Trauer um Arzt, der stets für alle da war

Lieber Wolfgang, danke für deine Hilfe in schwierigen gesundheitlichen Momenten!“ „Danke, du warst ein so guter Arzt!“ Mit Botschaften wie diesen gedenken Patienten auf sozialen Plattformen im Internet des Mediziners Wolfgang Gangl aus Jennersdorf. Völlig unerwartet ist der beliebte Mediziner am vergangenen Freitag mit erst 51 Jahren aus dem Leben geschieden.