Murtalbahn bringt Schüler trotz Streiks zur Schule

Auch die Steiermark ist betroffen

In der Steiermark bestätigt die GKB: „Wir werden ebenso streiken, alle Verbindungen sind betroffen. Die Busse fahren aber planmäßig“, lässt Ernst Suppan wissen. Auch die Steiermärkischen Landesbahnen sind von den Streiks betroffen, da die meisten Strecken an das Netz der ÖBB gebunden sind. Große Ausnahme in diesem bevorstehenden Streikfall ist die Murtalbahn, die zwischen Unzmarkt und Tamsweg verkehrt. Die Fahrleitung will die Schüler nicht hängenlassen und wird bis 8 Uhr fahren, um Kinder und Jugendliche sicher in die Schule zu bringen. Von 8 bis 14 Uhr bleiben dann aber auch hier die Gleise leer, bevor die Bahn wieder fährt, um die Schüler auch nach Hause zu bringen.