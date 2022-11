In der Weihnachtszeit anderen etwas Gutes tun

Viele Familien konnten durch die Aktion „Die Krone hilft“ bereits unterstützt werden. Ermöglicht haben das vor allem die enorme Spendenbereitschaft der „Krone“-Leser und die Garantie, dass jeder gespendete Euro während einer Aktion auch eins zu eins in das jeweilige Hilfsprojekt fließt. Auch heuer haben unsere Redakteure daher wieder mehrere in Not geratene Familien besucht, um ihre Geschichten zu erzählen und ihnen gemeinsam mit unseren Lesern zu Weihnachten Hoffnung und Zuversicht zu schenken. In diesem Artikel stellen wir die ersten drei von mehreren Projekten vor, die Sie in der Weihnachtszeit unterstützen können.