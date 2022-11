Asylwerber: Verpflichtender Integrationsdienst

Lindner und sein Parteikollege, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, glauben so, „die Jugendlichen von der Straße zu bringen“. Die Halloween-Krawalle in Linz hätten schließlich gezeigt, dass ein Teil der jugendlichen Flüchtlinge Probleme verursacht, führte der Bürgermeister als Beispiel an. Unter den 129 Personen, deren Identität in der Halloween-Nacht festgestellt wurde, waren jedoch nur sechs Asylwerber. 35 waren Asylberechtigte, 24 mit Daueraufenthaltsstatus und sechs subsidiär Schutzberechtigte. In der SPÖ zeigt man sich allerdings offen, auch für letztgenannte Gruppen ähnliche Maßnahmen zu ergreifen.