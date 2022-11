Rechtsradikale errichten „Grenzzaun“ vor Asylheim

„Gegen Hass in unserer Gesellschaft“

„Ich habe großes Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen im Zusammenhang mit der Schleppermafia und illegaler Migration. Aber gegen jene Menschen, die versuchen, ihre Parolen und ihren Hass in unsere Gesellschaft hineinzutragen oder den politischen Nährboden dafür aufzubereiten, werden wir mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaates vorgehen“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) auf „Krone“-Anfrage.