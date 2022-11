Energie und Umwelt als heiße Eisen im Wahlkampf

Ohne Energie geht gar nichts: Das weiß auch Michael Singraber, Bäckermeister aus dem Bezirk Lilienfeld. Die Energiepreise sind in den vergangenen Wochen und Monaten in die Höhe geschossen und können nicht zur Gänze an Kunden weitergegeben werden. „Seit 40 Jahren bin ich jetzt schon Bäckermeister, seit 22 Jahren führen wir auch ein Kaffeehaus. Die Kostensteigerung ist schwer zu stemmen. Die Energiepreise sind aber hoch und bleiben hoch. Ich kann als Gewerbetreibender nur warten, ob und wann ich Förderungen vom Staat bekomme.“ Ein Problem, das viele Menschen – auch Einzelpersonen und Familien – haben. Es zeigt die Abhängigkeit von einigen wenigen Energiequellen auf.