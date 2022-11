Mias Lebenswille trotzt furchtbaren Diagnosen

Bösartiger Tumor in linker Elle entdeckt

Eine Magnetresonanz-Tomografie förderte schließlich die Diagnose - bösartiger Tumor in der Elle - zutage, am 12. November 2021 startete die Chemotherapie. „Heuer am 18. Mai ist Mias Elle entfernt und stattdessen ihr Wadenbein nach oben verpflanzt worden,“ berichtet die Mutter. Leider wurde ein Nervenstrang durchtrennt, der eine Vorfuß-Lähmung zur Folge hatte. Auch die linke Hand ist seither beeinträchtigt.