„Meine Mama hat sich immer einen Buben gewünscht“

„Ich war dreißig Jahre nicht mehr an diesem Platz und weiß nicht, was das in mir auslösen wird“, sagt die Architektin Nicole Wührer mit Vorbehalt in einem ersten Telefongespräch. Als wäre ihr ein wenig Angst davor, den Ort aufzusuchen, der zu ihren allerersten Kindheitsendrücken zählt - der Wald über der Letze bei Feldkirch. Dennoch willigt sie zu dem Gespräch ein. Wir vereinbaren den Zeitpunkt.