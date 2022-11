Nach Knalleffekt: Innsbrucks Weg bis zur Neuwahl

Jetzt hat er also stattgefunden, der große Knall bei den Grünen. Rumort hat es ja schon länger, aber bis jetzt hat noch keiner und keine den Mumm gehabt, den längst überfälligen Schritt zu tun. Wobei es nicht sonderlich viel Mut braucht: Die neue Fraktion hat Klubstatus, ist also finanziell bestens abgesichert und hat nun laut Stadtrecht Anspruch auf einen Vollzeitmitarbeiter. Finanzielle Verluste für die Abtrünnigen gibt es also nicht, eher sogar gibt es zusätzliche Klubgelder.