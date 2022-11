Wie bekommen wir illegale Migration in den Griff?

„Österreich ist in Europa das Land mit den zweitmeisten Asylanträgen. Das können wir nicht akzeptieren“, bekräftigt ÖVP-Politiker Wolfgang Hattmannsdorfer. Aber was dagegen tun? Als für Flüchtlingsbetreuung und Integration zuständiger Landesrat nahm er am Freitag an einer Konferenz der Flüchtlingsreferenten der Bundesländer teil, wo es ein paar Antworten gab. Ein Asylthema, das Hattmannsdorfer sehr wichtig ist, blieb aber ein unerfüllter Wunsch.