Jetzt wartet der erste „Sisteract“ der Salzgebers

Am Samstag stehen mit Kathi Liensberger, Lisi Kappaurer und Magdalena Egger drei Vorarlbergerinnen beim Weltcup-Riesentorlauf in Killington (US) an den Start. Am Montag werden es gleich vier Ländle-Girls sein, die beim ersten Europacup-„Riesen“ der Saison in Hippach (T) um Punkte kämpfen - neben der Bezauerin Leni Kappaurer ist auch die Tschaggunserin Emily Schöpf sowie die Bartholomäbergerin Amanda Salzgeber und deren Schwester Angelina mit von der Partie.