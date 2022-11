Hochwasser-Lösung für Wohnanlage fehlt noch immer

Was tun mit einer Fünf-Sterne-Wohnanlage, die in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) plötzlich in einer nachträglich verhängten roten Zone der Hochwassergefährdung steht? Bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft Wels-Land wird an einer Lösung für „den sehr komplexen Sachverhalt“ gearbeitet.