Schärfere Gangart gegen straffällige Asylwerber

Die Krawalle der Halloween-Nacht, als sich in Linz rund 130 vorwiegend junge Männer ein Scharmützel mit der Polizei lieferten, wirken politisch nach: In der Konferenz der Landesflüchtlingsreferenten will Oberösterreichs Vertreter Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) morgen, Freitag, eine Allianz für ein strengeres Fremdenrecht bilden.