Brunner: „Mein Körper hat sehr viel geleistet“

Reibungslose Vorbereitung, schnelle Trainingszeiten. Bis zum nächsten Dämpfer. Sechs Tage vor dem geplanten Saison-Auftakt in Sölden stürzte Stephanie Brunner im Training, das linke Knie schmerzte. Nicht schon wieder. Dachte sich auch die 28-Jährige. „Da spielen gleich viele Gedanken im Kopf herum“, so die Tirolerin. Die in ihrer Karriere drei Kreuzbandrisse erlitt, dieses Mal aber glimpflich davonkam. „Es war Glück im Unglück“, weiß Stephi. Die zuletzt kürzertrat, das Knie ausheilen ließ. „Ich habe fast vier Wochen Pause gemacht, wollte, dass ich wieder zu hundert Prozent fit bin.“ Nachsatz: „Aber das Skifahren verlernt man nicht in vier Wochen.“