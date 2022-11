Island mahnt nach Messerattacke zur Vorsicht

Touristen sollen Menschenmassen meiden

Die US-Botschaft forderte Amerikaner in der isländischen Hauptstadt auf, Menschenmassen zu meiden und Medienberichte zu verfolgen. Die britische Botschaft riet Reisenden aus Großbritannien am Mittwoch auf Facebook, wachsam zu sein und Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Auch die deutsche Botschaft in Reykjavík beobachtet die Lage in der Hauptstadt, wie ein Sprecher sagte: „Wir sind in Kontakt mit der Polizei und stimmen uns eng dazu ab.“