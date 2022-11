Daumenfoto entlarvt einen jungen Betrüger

Gestohlene Parktickets im Internet angeboten

In so einer Situation dann auch noch über den Firmen-PC „besonders günstig“ Parktickets für den Flughafen Schwechat via einer Kaufplattform anzubieten, ist nicht rasend klug. Aber eine 53-jährige Vielfliegerin war interessiert und traf sich mit ihm. Er hatte sogar eine Rechnung, sie fotografierte diese und auch sein Kfz-Kennzeichen. Doch schon die erste Einfahrt klappte nicht - die Tickets waren als gestohlen gemeldet und dementsprechend gesperrt.