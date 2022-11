Gericht wies Bolsonaros Wahlanfechtung ab

Neben der Abweisung der Wahlanfechtung wurde wegen Anstrengung von Rechtsstreitigkeiten „wider Treu und Glauben“ gegen Bolsonaros Koalitionsparteien eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 4,1 Millionen Euro verhängt. Ähnlich wie Ex-Präsident Donald Trump in den USA hatte auch Bolsonaro vor der Wahl unbelegte Zweifel an der Zuverlässigkeit der Wahlmaschinen geäußert.