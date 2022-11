Boxer nimmt nach Kampf elf Kilo in zwei Monaten zu

Nach K.o. ans Bett gefesselt

Nach der letzten Fight Night gönnte er sich eine einwöchige Pause: „Ich war nur in Wien - einfach ausruhen vom ganzen anstrengenden Gewicht abnehmen“. Danach erwischte ihn die Grippe, die ihn vier Wochen an sein Bett fesselte. Mittlerweile wird zweimal täglich trainiert: So stehen am Vormittag individuelle Übungen mit Trainer Tom Knöbl an, am Nachmittag gibt’s dann dreimal pro Woche Sparrings. Das Besondere dabei: Jede Runde bekommt „Xerxes“ einen neuen Partner - allesamt aus dem hauseigenen Boxstall.