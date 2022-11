Auf der Suche nach Adventpaten für Vierbeiner

So viele „Mitessern“ gehen aber ins Geld. Deshalb bitten die beiden Oggauer um Hilfe und bieten Tierpatenschaften an. „Es gibt Lang- und Kurzzeitpatenschaften“, erklärt Kathi Michels. Für die Siebenschläfer, die bis Anfang Mai in der Wildtierstation bleiben , gibt es in etwa eine Kurzzeitpatenschaft, die auf 50 Euro kommt. Die Langzeitpflegschaft gilt für ein Jahr und kommt auf etwa 7,60 Euro im Monat.