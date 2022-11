Bekommt Linz nun doch Rad- und Fußgängersteg?

„Keiner will das Scheitern der Wasserbucht verkünden“

Und das muss laut ihm bald passieren. „Es braucht endlich Klarheit. Seit Jahren wird nur herumgeeiert, und es ist irgendwie so wie bei einem Kartenspiel: Keiner will am Ende der sein, der den Schwarzen Peter hat, wenn es darum geht, das Scheitern, etwa im Bezug auf die Wasserbucht, zu verkünden“, so Hajart. Wenn Letztere nicht so einfach realisierbar sei, möchte er zumindest, dass man zügig die Gestaltung des Uferbereichs in Angriff nimmt. Hajart: „Danach gilt es, einen Masterplan zu erarbeiten, der sich mit der Frage beschäftigt: Was wollen wir alles an der Donau machen? Wir müssen einen Konsens finden, wenn es darum geht, die Stadt näher an die Donau zu bringen.“ Zumindest in Sachen Rad- und Fußgängersteg kann er auf die einstigen Ideengeber zählen. „Ein Übergang ausschließlich für die sanfte Mobilität ist in Linz dringend nötig“, so Grünen-Klubobmann Helge Langer.