U21-Team erkämpft bei Gregoritsch-„100er“ 1:1

Durch das Testspielremis blieb die ÖFB-Nachwuchsauswahl auch im vierten Match nach der Neuformierung im September ungeschlagen. In der Vorwoche hatte man in Medulin gegen die Türkei ebenfalls 1:1 gespielt. Im neuen Jahr geht es für die Gregoritsch-Truppe in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2025.