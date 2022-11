Hacker „steckte“ 100.000-Euro-Überweisung ein

Über einen Monat hinweg hatte sich der bis dato noch unbekannte Cyber-Kriminelle unbemerkt in das Computersystem eines bosnischen Unternehmens in Banja Luka eingehackt. Und so nachweislich von 20. September bis zum 2. November dieses Jahres ungeniert sämtliche Mail-Korrespondenzen mitgelesen. Unter anderem auch die Kommunikation zwischen der betroffenen Firma und einem rot-weiß-roten Unternehmen.