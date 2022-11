„Nicht jedes Spital braucht einen Friseur im Haus“

„Nach Ansicht des Landesrechnungshofs wäre zu hinterfragen, ob und in welcher Weise Friseurdienstleistungen in einer Krankenanstalt angeboten werden sollen", heißt es in einem neuen Prüfbericht, über dessen Brisanz man in Oberösterreich durchaus streiten könnte. Eine haarige Sache ist er jedenfalls, womöglich aber auch haarspalterisch.