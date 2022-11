Uns steht eine regen- und schneereiche Woche bevor

Nach den ersten Schneeflocken in Wien in diesem Herbst und dem kurzen Wintereinbruch im Nordosten kommt in den kommenden Tagen das nächste Tief auf Österreich zu - und bringt einmal mehr Schnee und Regen. Diesmal droht dem Süden in höheren Lagen eine gehörige Neuschneeportion, mehr als ein halber Meter wird erwartet. Große Regenmengen erwarten die übrigen Regionen.