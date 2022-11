Betrunkener attackierte Ehefrau mit Brotmesser

Die Feier in dem Gasthaus in Grafenstein war noch in vollem Gange, als die Stimmung gegen 2.45 Uhr kippte. Aus noch ungeklärter Ursache entwickelte sich zwischen dem 35-Jährigen und seiner Gattin (33) ein Streit. Dieser eskalierte so sehr, dass der Mann hinter die Theke ging, ein Brotmesser nahm und seine Frau damit an den Händen verletzte.