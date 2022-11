Das Eis verschwindet: Stocksport ist im Wandel

18.000 Aktive in Oberösterreich

Und auch heute begeistert der Sport noch immer die Massen. Österreichweit zählt man mit 98.995 registrierten Mitgliedern zum sechststärksten Sportverband. In Oberösterreich hat man rund 18.000 Aktive. Wie viele davon in der heurigen kalten Jahreszeit aber überhaupt noch aufs Eis gehen, ist offen. „Durch die Veränderungen des Klimas ist es schon in den letzten Jahren immer schwieriger geworden“, sagt OÖ-Boss Herbert Nömaier.