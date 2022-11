Skindred: Reggae-Metalband auf Tour mit Volbeat

Gibt es in Österreich eine beliebtere internationale Band als Volbeat? Jedenfalls gibt es wohl kaum eine, die öfter live zu sehen ist. Die Überpräsenz bei den rund zweijährigen Auftritten am Nova Rock und den vielen Stadionshows tut der Popularität der Dänen aber keinen Abbruch. Der zuletzt etwas seicht gewordene Elvis-Metal mit dicken Riffs und dem unvergleichlichen Gesang von Frontmann Michael Poulsen zieht beständig die Massen an und lässt noch keine Übersättigung erkennen. Bei dieser Herbstrutsche sind Volbeat gleich dreimal live zu sehen - am 21. November in Innsbruck und dann am 22. und 23. November als Doppelschlag in der Wiener Stadthalle. Mit an Bord haben sie dieses Mal weitere Österreich-Veteranen, die für gewöhnlich aber eher in kleineren Gefilden zu sehen sind: Skindred. Das walisische Reggae-Metal-Outfit begeisterte zuletzt im Dezember 2019 in der Simm City und gehört zu den explosivsten Livebands der gesamten Rockszene.