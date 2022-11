Nach Prostituierten-Mord Bericht zu Polizei da

Wiener Behörde ermittelte

Danach hat aber auch noch das Bundesamt für Korruptionsprävention und -bekämpfung (BAK) in Wien die Arbeit der oberösterreichischen Beamten unter die Lupe genommen. Der Bericht ist nun fertig und wurde diese Woche an die Staatsanwaltschaft Steyr übermittelt. Die allerdings gab ihn gleich an die Kollegen in Wels weiter, um erst gar nicht in Verdacht zu kommen, dass es hier eine Befangenheit geben könnte.