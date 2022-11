Hamilton zu Vettel: „Du wirst zurückkommen“

Nach 16 Jahren in der Formel 1 mit 53 Grand-Prix-Siegen und vier Weltmeistertiteln bestreitet der 35-jährige Deutsche beim Saisonfinale in Abu Dhabi seinen 299. und letzten Grand Prix. „Ich habe insgeheim die Erwartung an mich, auch ohne Formel 1 klarzukommen“, sagte Vettel vor dem Karriere-Aus am Sonntag (14.00 Uhr).