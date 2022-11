Razzia in Callcenter entlarvt falsche Polizisten

In einer einzigartigen „pankontinentalen Kollaboration“ sei es der Polizei gelungen, sowohl den Web-Betrügern als auch der dahinterliegenden organisierten Kriminalität einen empfindlichen Schlag zu versetzen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Bundeskriminalamts (BK). Durch Ermittlungen des BK, von Interpol und der indischen Polizeibehörde CBI (Central Bureau of Investigations) wurde in Neu-Delhi ein Callcenter ausfindig gemacht und zerschlagen, von dem aus weltweit Telefonbetrug begangen worden war.