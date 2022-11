Was wird aus Wohnbau-Karriere von Ex-Politiker?

Der Aufsichtsrat hat diese Woche für viele überraschend mehrheitlich die Installierung eines dritten Vorstandsmitglieds beschlossen, eine wichtigere Funktion für jemand, der dort schon Prokurist ist. „Es geht darum, Makors Aufstieg an die Spitze der Familie zu verhindern“, heißt es von Kritikern. Obmann Dr. Reinhold Pirklbauer (der bald 62 wird und den Makor dereinst beerben sollte) bestreitet so eine Blockade und meint, die „Familie“ sei in der Praxis eh schon als Dreiervorstand geführt worden und es gehe darum, einen wertvollen Mitarbeiter stärker ans Unternehmen zu binden. Mit Makors Zukunftsaussichten habe das nichts zu tun.