Jaeyn wagen eine Reise in die Musikwelt 3.0

Anspruch auf Nachfrage

„Wir sind definitiv nicht die Typen für harten Techno“, lacht Jaey im Gespräch mit der „Krone“. Jen ergänzt unmittelbar: „Es gibt Musik, die plätschert einfach dahin, dann gibt es Musik, für die muss man Analysen aufstellen und Sekundärliteratur lesen und dann gibt es jene, die irgendwo dazwischen liegt - und in diesem Spektrum bewege ich mich am liebsten. Die Musik soll gut im Hintergrund laufen können, doch wer tiefer eintauchen möchte, dem offenbaren sich immer wieder neue Details. Der Anspruch der Musik springt dir nicht ins Gesicht, aber du kannst ihn finden, wenn du gerne danach suchst.“ In den Songs spielt man verschiedene Beziehungs- und Zwischenmenschlichkeitsszenarien durch und schlängelt zwischen Realität und Fiktion. All das geschieht mit einem bunten Potpourri aus Klängen, das zwischen stampfenden Beats und sanften Klängen alles beinhaltet, was die Jaeyn’sche Form von Popmusik so originär gestaltet.