Mourinhos Verhalten „schändlich und beschämend“

Zwar hatte der Portugiese den Namen des besagten Spielers nicht genannt, diesen jedoch als „Verräter“ bezeichnet und somit für fette Schlagzeilen in Italien gesorgt. „Mourinho muss nur eines tun: darüber reden, was die Mannschaft macht. Er sagt nie, was die Mannschaft nicht gut spielen lässt. Es ist immer die Schuld von jemand anderem. Er ist ein Trainer, der in anderthalb Jahren nichts erreicht hat“, nahm sich Cassano kein Blatt vor den Mund.