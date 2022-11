„Verräter“ attackiert! Nun herrscht Unruhe in Rom

An der Spitze zieht Napoli mit acht Zählern Vorsprung auf die Verfolger Lazio und Milan seine Kreise. Die Süditaliener sind in der letzten Runde vor der Winterpause am Samstag gegen Udinese im Einsatz. Lazio will derweilen Rang zwei im Sonntag-Hit bei Juventus Turin verteidigen. Maurizio Sarri maß der aktuellen Lage aber noch keine große Bedeutung zu. „Die Tabelle ist zu diesem Zeitpunkt der Saison nichts wert“, meinte Lazios Trainer schaumgebremst. Sarri kann wieder auf Starstürmer Ciro Immobile vertrauen, der nach einer Verletzungspause wieder dabei ist.