Landesregierung schnürt erneut Krisenbudget

Die Eckpunkte sind schon länger bekannt: Vorgesehen sind Aufwendungen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro sowie ein Finanzierungsvorschlag mit Auszahlungen in Höhe von knapp 2,3 Milliarden Euro. Trotz aller Krisen gelte es, positiv in die Zukunft zu schauen und auf die Stärken des Landes zu bauen, verkündete Wallner. Sparen mit Augenmaß, aber auch helfen und investieren, wo es notwendig ist, lautet die Devise. „Koste es, was es wolle war nie mein Motto“, stellte der Landeshauptmann klar und verwies auf eine vorausschauende Finanzpolitik. Angesichts steigender Zinsen hat sich das Land nämlich von allen Tilgungsträgern mit variablem Zinssatz verabschiedet. „Die europäische Zinspolitik kann uns egal sein.“ Ein Ansatz, der Beispiel für einige Häuslebauer sein könnte.