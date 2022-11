Amok-Anrufer hatte noch weitere Schulen auf Liste

Auch andere Schulen bedroht

Der Jugendliche (16) konnte kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Bei der Einvernahme zeigte sich der Jugendliche geständig. Er gab an, in den Tagen vor der Sinnlos-Aktion immer wieder Berichte über einen Amoklauf in Amerika gesehen zu haben. Aus Neugier wollte er wissen, was passiert, wenn in Österreich ein Amoklauf angekündigt wird.