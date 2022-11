Amok-Drohung an Schule: Bursche (16) festgenommen

Schuldirektor: „Gute Übung für alle“

Das Kriseninterventionsteam (KIT) übernahm die psychologische Betreuung der Eltern und Schüler. „In so einer Situation geht es darum, Sicherheit zu vermitteln, Ängste und Sorgen wahrzunehmen“, so KIT-Sprecher Thomas Stubler. Die Stadt Dornbirn bot den Familien auch in den nächsten Tage Hilfe an. Laut Schulleiter Ederer wird am Montag die Schulpsychologie sowie die schuleigene pädagogische Beraterin an Ort und Stelle sein. Er selbst sah den Vorfall pragmatisch: „Es war für alle eine gute Übung.“