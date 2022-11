Geklauter Dürer-Hase von Lehrerin eingereicht

„Dafür haben wir eine Expertin der Albertina in unserer Jury sitzen“

Die Albertina schiebt den Fall möglichst weit von sich. Man helfe nur bei Organisation und Bewerbung des Wettbewerbs mit, erklärt eine Museumssprecherin. Der Papierwarenhersteller will das so nicht stehen lassen. „Wir wollen den Menschen Spaß am Zeichnen vermitteln und sind keine Kunstkenner. Dafür haben wir eine Expertin der Albertina in unserer Jury sitzen“, so Martina Racz, Unternehmenssprecherin Formatwerk.