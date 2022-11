Föhnwetter beschert uns unwinterliche 17 Grad plus

In der Osthälfte halten sich am Donnerstag noch Wolken und leichter Regen als Reste einer Störungszone, die nach Osten abzieht. In der Westhälfte setzt sich sehr rasch die Sonne durch, in der Osthälfte erst im Lauf des Tages. Der Wind weht nur schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen erreichen minus zwei bis plus sieben Grad, Tageshöchsttemperaturen fünf bis zwölf Grad.