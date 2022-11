Österreicher tanzt sich ins Breakdance-Weltfinale

Der Jubel war groß, die Erleichterung ebenso. Lil Zoo besiegte in der Nacht auf Freitag im Finale der Vorausscheidung, dem sogenannten Red Bull BC One Last Chance Cypher, Wigor aus Polen. Und machte so sehr viel Eigenwerbung für das große Red Bull BC One World Final im Hammerstein Ballroom, Manhattan Center. „Da zählt es dann so wirklich“, lachte der gebürtige Marokkaner, der in Innsbruck lebt, gegenüber der „Krone“.