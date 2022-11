Ochsenknecht über Long Covid: 13 Kilo zugenommen

Ochsenknecht litt an Folgen von Corona

Nachdem sie vor zwei Jahren „Corona zerlegt“ habe, habe sie lange an den Folgen der Erkrankung gelitten, führte sie aus. Unter anderem habe sie „schlimmste Gedächtnisprobleme/Corona-Demenz“ gehabt und etwa ihre Zahnpasta in den Kühlschrank, ihre Zahnbürste in den Geschirrspüler gelegt, aber auch an „Wortfindungsschwierigkeiten, Sehstörungen“ oder chronischer Erschöpfung gelitten. Jeder Schritt sei „eine Katastrophe“ gewesen.